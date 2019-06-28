Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 15:30

*** МИД РФ: прорыва на переговорах нет, но и провала тоже

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Все участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на встрече в пятницу в Вене подтвердили свою полную приверженность сохранению этого соглашения, сообщил постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов.

"Итоги заседания совместной комиссии по СВПД прошедшее сегодня в Вене, можно охарактеризовать как достаточно удовлетворительные. Прорыва нет, но и определенно провала тоже", - написал Ульянов по итогам встречи.

"Все участники полностью привержены СВПД, несмотря на все трудности", - отметил российский дипломат.

Заседание совместной комиссии по СВПД состоялось на уровне политдиректоров. В нем приняли участие представители России, европейской "тройки" (Франция, Великобритания, Германия), ЕС, Китая и Ирана.

Эксперты называли это заседание "последней попыткой" сохранить СВПД, заключенное после десяти лет переговоров в июле 2015 года (шестеркой) международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН + Германия) и Ираном. 8 мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой сделки и восстановлении экономических санкций в отношении Ирана.

1ак, 1йэ де

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