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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 16:06 25.06.2018 - 16:06

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Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Конструктивной и позитивной назвал встречу в минувшее воскресенье в Брюсселе 16 лидеров стран ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Идея совещания заключалась также в том, чтобы найти почву для согласия перед саммитом ЕС, который состоится на этой неделе. Был консенсус в том, что ни одно государство-член не должно остаться без помощи, когда оно противостоит вызову миграции, будь та первичной или вторичной", - сказал пресс-секретарь на брифинге в понедельник в Брюсселе.

По его словам, все участники встречи "признали важность поиска общего европейского, а не одностороннего решения".

"Это совещание не было рассчитано на принятие решения. На нем только заложили основу для дискуссии на саммите в четверг и пятницу на этой неделе", - объяснил М.Схинас.

Он сообщил, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проинформирует в понедельник председателя Европейского совета Дональда Туска о состоявшейся накануне дискуссии 16 европейских лидеров, и оба продолжат согласованно работать над подготовкой к саммиту 28-29 июня.

Журналистов, которые ссылались на соответствующее предположение канцлера ФРГ Ангелы Меркель, интересовал вопрос, возможно ли реализовывать намеченные 16 государствами проекты в формате "усиленного сотрудничества", то есть не полным составом стран ЕС.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил в воскресенье в Брюсселе, что ожидаемое решение по предоставлению убежища "будет выстроено исключительно на сотрудничестве между государствами Европейского союза, будь то сотрудничество 28 или только нескольких государств, которые решат вместе продвигаться вперед".

В ответ на такие вопросы официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто повторила, что все участники совещания в воскресенье были согласны с тем, что необходимо найти "европейское, а не национальное решение".

"Это (вопрос об "усиленном сотрудничестве" - ИФ) не обсуждалось", - сказала Н.Берто. По ее словам, "конечная цель в том, чтобы все реформы были одобрены всеми государствами-членами".

Она сообщила, что на совещании 16 государств обсуждалось сотрудничество по вопросу приема мигрантов на территории ЕС. Речь шла о трех вариантах. Во-первых, о договоренностях с прибрежными государствами, в частности в Северной Африке, по эффективному сотрудничеству в деле спасения на море и высадке в третьих странах, а также возврату в государства происхождения людей, не нуждающихся в международной защите, в чем могло бы помочь и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Вторая опция - это региональное соглашение между странами ЕС "для обеспечения большей предсказуемости в высадке мигрантов" на территории Евросоюза, что потребует быстрой идентификации того, нуждаются или нет в защите те или иные люди.

Третье предложение - это соглашения о создании "внешних центров" в странах, куда можно было бы отправить людей, которые уже прибыли на территорию Европейского союза.

"Из этих трех опций третье было очень ясно отвергнуто вчера как не соответствующее европейскому праву и международному праву по предоставлению убежища. И две первые опции могли бы представлять интерес, во всяком случае, они заслуживают обсуждения. Теперь нужно провести анализ осуществимости, вот почему (Евро)комиссия работает с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и с Международной организацией по миграции, чтобы рассмотреть такие возможности. И, очевидно, что это будут обсуждать с государствами-членами", - объяснила пресс-секретарь.

"Что очень ясно проявилось вчера: не рассматривается отправлять в центры за пределами Европейского союза лиц, которые уже прибыли в ЕС", - сказала Н.Берто.

Отвечая на уточняющие вопросы, М.Схинас добавил: "Говорили о платформах (центрах приема - ИФ), но не было впечатления, что у всех одинаковые идеи о том, какими должны быть эти платформы". Он отметил, что пока не было никаких решений, только предложения вариантов.

"Европейская комиссия готова работать над переводом этих опций в оперативный режим. Но в любом случае очень ясно, будь эти платформы вне союза или в нем, они должны быть подчинены правилам международного права. И любые демарши должны вовлекать Международную организацию по миграции и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Никто не собирается строить тюрьмы", - заявил М.Схинас.

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