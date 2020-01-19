Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 19:42

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Все участники конференции по Ливии согласились не оказывать дальнейшей поддержки сторонам ливийского конфликта, чтобы дать шансу консолидировать режим прекращения огня, заявила в воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Все участники конференции согласились не оказывать дальнейшем поддержки сторонам конфликта", - сказала она на итоговой пресс-конференции, говоря о режиме прекращения огня в Ливии.

Меркель пояснила, что речь идет, "о военной поддержке, о поставках оружия".

Международная конференция по Ливии проходила в Берлине за закрытыми дверями.

Конференция при участии России и США проводилась по инициативе канцлера Германии. На конференции также были представлены: стороны конфликта в Ливии, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

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