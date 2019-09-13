Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители Демократической партии США, претендующие на участие в президентской гонке 2020 года, заявили, что в случае победы на выборах как можно скорее выведут американский контингент из Афганистана, сообщают американские СМИ.

"То, что мы делаем сейчас в Афганистане, не помогает охране и безопасности CША. Нам (США - ИФ) нужно вернуть наши войска. Мы не собираемся пробомбить наш путь к решению (проблем - ИФ) с Афганистаном. Проблемы в Афганистане - не те проблемы, которые могут быть решены военным путем. Нам нужно работать со всем остальным миром", - заявила сенатор Элизабет Уоррен.

Она ответила утвердительно на вопрос, выполнит ли она обещание вывести американских военных из Афганистана, даже если этому шагу не будет предшествовать заключение мирного соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Сенатор Берни Сандерс в свою очередь поддержал идею вывести войска из Афганистана, подчеркнув, что США не должны "тратить $750 млрд в то время, как неизвестно кто именно является врагом" Вашингтона.

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден также выступил за вывод войск из Афганистана, добавив, что, тем не менее, необходимо сохранить военные базы в Пакистане в случае, если Афганистан будет представлять какую-либо угрозу.

Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Бутиджич, ветеран войны в Афганистане, в свой черед заявил о необходимости "положить конец бесконечной войне", гарантировав при этом, чтобы территория Афганистана более никогда не могла быть использована для атак против США.

В минувшие выходных президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.

Затем Трамп назвал "мертвыми" переговоры с "Талибаном".

СМИ напоминают, что контингент США в Афганистане составляет около 14 тыс. человек: они помогают афганской армии в борьбе с талибами, а также проводят операции против таких группировок как "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГ (запрещена в РФ).

1ви 1аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!