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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 19:17 25.05.2018 - 19:17

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Участники заседания в Вене 25 мая Совместной комиссии СВПД выразили сожаление по поводу выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки и объявленного ими возобновления действия санкций, снятых в рамках соглашения, говорится в заявлении председателя комиссии.

"СВПД является ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения и значительным дипломатическим достижением, одобренным единогласно Советом Безопасности ООН в его резолюции 2231", - отмечается в документе, распространенном в пятницу в Брюсселе Европейской внешнеполитической службой (ЕВС).

На заседании Совместной комиссии под председательством генерального секретаря ЕВС Хельги Шмид был рассмотрен вопрос об одностороннем выходе Соединенных Штатов из СВПД и его последствиях, обсуждены дальнейшие шаги и последующая реализация соглашения в отношении обязательств по ядерной программе и снятию санкций.

"Участники напомнили о своей приверженности непрерывному, полному и эффективному осуществлению СВПД добросовестным образом и в конструктивной атмосфере и признали, что снятие санкций, связанных с ядерной программой и позволяющих нормализовать торгово-экономические отношения с Ираном, является неотъемлемой частью СВПД", - сказано в заявлении.

В документе также сообщается, что участники встречи обсудили потенциальные последствия повторного введения санкций США в отношении Ирана после совещания рабочей группы по имплементации снятия санкций, которое было созвано накануне.

Участники встречи обсудили общие усилия с целью практического решения в течение следующих нескольких недель таких вопросов, как поддержание и углубление экономических отношений с Ираном, продолжение продажи иранских нефтепродуктов и связанных с ними трансфертов, эффективные банковские операции с Ираном; продолжение морских, наземных, воздушных и железнодорожных перевозок с Ираном; дальнейшее предоставление экспортных кредитов и другое сотрудничество в банковской, страховой и торговой сферах, в том числе оказание практической поддержки в области торговли и инвестиций, содействие дальнейшему развитию прозрачной, основанной на правилах бизнес-среды в Иране .

В заявлении отмечается, что в начале заседания на нем присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в связи с только что выпущенным 11-м докладом организации по Ирану.

"Участники приветствовали тот факт, что МАГАТЭ вновь подтвердило неизменную приверженность Ирана своим обязательствам в области ядерной энергетики. Они также высоко оценили профессиональную и беспристрастную роль МАГАТЭ, единственного органа, которому поручено контролировать и проверять осуществление Ираном своих ядерных обязательств в соответствии с резолюцией 2231 (2015)", - говорится в коммюнике.

Совместная комиссия в отсутствие США собиралась в формате E3 + 2 (Великобритания, Германия, Франция + Китай и Россия) и Ирана на уровне политических директоров - заместителей министров иностранных дел.

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