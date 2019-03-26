Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 9:37

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), генерал-майор британских вооруженных сил Кристофер Гика во вторник заявил, что иностранные участники этой группировки должны нести ответственность согласно нормам национальных законодательств их стран.

"Те, кто совершил преступления, будучи членами ИГ, должны нести ответственность за это, согласно нормам права", - заявил представитель коалиции в ходе телефонного брифинга.

"В настоящий момент те иностранные граждане, которые воевали на стороне ИГ, должны подчиняться (указам - ИФ) их национальных правительств", - подчеркнул он.

При этом генерал-майор отметил, что в будущем международному сообществу необходимо выработать общую позицию по вопросу привлечения к ответственности виновных в участии в боевых действиях на стороне ИГ.

1тэ ар

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