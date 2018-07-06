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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 17:10 06.07.2018 - 17:10

Вена.6 июля. ИНТЕРФАКС - "Пятерка" участников иранской сделки договорились выработать методы ведения экономических отношений с Ираном в условиях восстановления американских санкций против Тегерана, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились, хотя это и было непросто сделать, учитывая не совсем всегда совпадающие интересы европейской "тройки", Китая, России да и Ирана самого, что механизм совместной комиссии на уровне экспертов будет в постоянном режиме рассматривать варианты, которые позволят независимо от решения США продолжать придерживаться обязательств, взятых на себя в рамках СВПД и обеспечивать такие методы ведения торгово-экономических связей с Ираном, которые не будут зависеть от прихоти Соединенных Штатов", - сказал С.Лавров журналистам в Вене.

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