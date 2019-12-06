Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 21:32

*** Комиссия поддержала усилия России по проекту стабильных изотопов

Брюссель. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Заседание совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе проходило в пятницу в Вене в критический момент, говорится в заявлении председателя комиссии, генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельги Шмид.

"Участники признали соблюдение Ираном своих ядерных обязательств в течение 14 месяцев после вызывающего сожаление выхода США из соглашения и повторного введения американских санкций, которые не позволили Ирану воспользоваться всеми преимуществами отмены санкций", - отмечается в документе, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе.

Участники встречи напомнили, сообщается в заявлении, что СВПД является "многосторонним достижением и ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения".

"В этой связи была выражена серьезная обеспокоенность в связи с рядом событий, в частности, недавними шагами в отношении выполнения ядерных обязательств Ирана в рамках СВПД", - отметила генсек ЕВС.

В ее коммюнике указывается на то, что все участники "подчеркнули важность полной и эффективной реализации (плана - ИФ) всеми сторонами, как и их решимости продолжать все усилия для сохранения соглашения".

В этом духе и в соответствии с заявлением, сделанным в сентябре в Нью-Йорке в ходе министерской встречи с участием Великобритании, Германии, Франции, Китая, России и Ирана, был адресован настоятельный призыв Тегерану предпринять необходимые шаги для полного выполнения своих ядерных обязательств и избегать дальнейшей эскалации. При этом подчеркивалась "важность сохранения экономических выгод Ирана, полученных от СВПД".

Участники подчеркнули и поддержали ключевую роль, которую играет МАГАТЭ, орган, отвечающий за мониторинг и проверку выполнения ядерных обязательств Ирана в соответствии с СВПД и резолюцией 2231 (2015) Совета Безопасности ООН.

На встрече была подтверждена "решительная поддержка и коллективная ответственность за продолжение ключевых проектов ядерного нераспространения, которые являются неотъемлемой частью СВПД".

Участники совещания приветствовали продолжающиеся усилия сопредседателей рабочей группы по модернизации реактора в Араке - Китая и Великобритании. Были приняты к сведению последние события, касающиеся ядерного объекта в Фордо, и выражена "решительная поддержка усилиям России по продолжению реализации проекта по стабильным изотопам".

В заявлении Шмид сообщается, что участники встречи также приветствовали решение правительств Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции о присоединении к специальному механизму расчетов с Ираном INSTEX, включая перспективу присоединения к нему в дальнейшем экономических операторов из третьих стран.

В коммюнике указывается на то, что INSTEX нацелен на облегчение справедливой торговли с Ираном, чтобы ответить на нужды иранского населения.

"Участники выразили свою благодарность за недавние дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности. Они подчеркнули необходимость для всех заинтересованных сторон проявлять достаточную гибкость, чтобы позволить реализацию таких усилий", - говорится в документе.

В этом контексте, отметила председатель совместной комиссии, участники обсудили необходимость ответить на серьезные вызовы, связанные с реализацией СВПД.

В соответствии с положениями СВПД, совместная комиссия отвечает за надзор за осуществлением соглашения.

В составе совместной комиссии, заседавшей 6 декабря 2019 года в Вене на уровне политических директоров, - "евротройка" (Великобритания, Германия, Франция), Китай, Россия и Иран. Председательствовала на заседании генеральный секретарь ЕВС Шмид.

1ов аг

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