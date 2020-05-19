Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 12:14

Женева. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Стороны сирийского конфликта согласились собраться для возобновления переговоров по вопросу конституции, сообщил во вторник спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Они согласились приехать в Женеву, как только ситуация с пандемией позволит это, а также они согласовали повестку дня следующего заседания", - заявил Педерсен журналистам в Женеве.

Спецпосланник считает, что период затишья в Сирии позволит начать процесс восстановления доверия между сторонами.

В то же время Педерсен не указал предположительной даты проведения заседания конституционного комитета по Сирии, он также добавил, что проведение виртуального заседания не представляется возможным.

Накануне на заседании СБ ООН Педерсен заявил, что работа конституционного комитета по Сирии должна возобновиться в Женеве, как только условия позволят его участникам приехать в Женеву. В настоящее время это сложно, так как во многих странах действуют ограничения на передвижение, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.

Кроме того, спецпосланник призвал США и Россию обсудить возможность активизации усилий по достижению мира в регионе.

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