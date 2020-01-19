Берлин. 20 января. ИНТЕРФАКС - Все участники завершившейся в Берлине конференции по Ливии отметили важность обеспечения безопасности нефтяной инфраструктуры этой страны и недопустимость нелегальной продажи нефти, говорится в итоговом заявлении.
"Мы отвергаем любые попытки нанести ущерб нефтяной инфраструктуре Ливии и любые незаконные попытки использования энергоресурсов страны: речь идёт продаже и покупке нефти и нефтепродуктов, минуя компанию NOC. Мы призываем справедливо распределять доходы от продажи нефти", - отмечается в документе.
Компанию NOC участники встречи призывают ежемесячно публиковать данные о доходах, чтобы таким образом обеспечить транспарентность.
Саму NOC в документе называют "единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии, в соответствии с резолюциями СБ ООН".
В последние дни сторонники Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара блокируют работу ряда нефтепроводов, так как недовольны деятельностью NOC и тем, как компания, базирующаяся в Триполи, распределяет доходы между признанным ООН правительством и ЛНА.
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