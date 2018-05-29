Участники конференции по Ливии договорились о проведении всеобщих выборов 10 декабря, заявляет советник ливийского премьера
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Париж. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Представители сторон конфликта в Ливии условились провести 10 декабря парламентские и президентские выборы в стране, написал на своей странице в "Твиттере" советник ливийского премьер-министра Файеза Сараджа Тахер ас-Сунни.
"(Достигнут - ИФ) консенсус между четырьмя представителями Ливии - по завершению до 16 сентября формирования конституционной основы для выборов и по проведению президентских и парламентских выборов 10 декабря этого года", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в Париже стартовала международная конференция по Ливии. В переговорах принимают участие командующий ливийской национальной армией Халиф Хафтар, которая базируется на востоке Ливии, глава правительства национального единства в Триполи Ф.Сарадж, а также главы двух противоборствующих парламентских собраний Ливии и высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.
Восточные власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром. В августе прошлого года он посетил с визитом Москву, где, в частности, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.
аю вл ар
Интерфакс