Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 18:10

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В Национальном суде Испании во вторник сообщили, что участники февральского нападения на посольство КНДР в Мадриде предлагали ФБР украденные данные.

"В суде сообщили, что нападавшие после совершения атаки предлагали ФБР украденные данные", - сообщает агентство Associated Press.

Согласно сообщению агентства, судья Хосе де ла Мата снял гриф секретности с этого судебного дела. По его словам, обнаруженные доказательства указывают на несколько преступлений, в том числе на незаконное проникновение на территорию частной собственности и кражу.

Отмечается, что в группу, состоявшую из десяти человек, входили, в частности, американец, мексиканец и южнокореец. Судья отметил, что сами участники нападения назвали себя "членами правозащитного движения за освобождение Северной Кореи".

Ранее сообщалось, что 22 февраля группа людей проникла в здание посольства, расположенного на улице Дарио Апарисио в районе Аравака, где связала сотрудников диппредставительства, а затем скрылась с несколькими компьютерами.

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