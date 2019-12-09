Париж. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В ходе заседания в нормандском формате, которое состоялось в Париже, стороны договорились об учреждении трех новых районов на востоке Украины, откуда будут отведены силы, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи.
"Они (участники) поддерживают соглашение Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным районам отвода сил к концу марта 2020 года", - говорится в документе.
"Они поддерживают соглашение Трехсторонней контактной группы в течение 30 дней (учредить) новые пункты перехода на линии соприкосновения", - отмечается в коммюнике.
1ар БП