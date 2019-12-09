Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 0:16

Париж. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В ходе заседания в нормандском формате, которое состоялось в Париже, стороны договорились об учреждении трех новых районов на востоке Украины, откуда будут отведены силы, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи.

"Они (участники) поддерживают соглашение Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным районам отвода сил к концу марта 2020 года", - говорится в документе.

"Они поддерживают соглашение Трехсторонней контактной группы в течение 30 дней (учредить) новые пункты перехода на линии соприкосновения", - отмечается в коммюнике.

1ар БП

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