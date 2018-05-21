Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 16:31 21.05.2018 - 16:31

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава минфина США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что США, Канада и Мексика, ведущие переговоры по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), по-прежнему вынуждены обсуждать сложные вопросы.

"До сих пор открытыми остаются значительные вопросы", - сказал С.Мнучин в интервью телеканалу Си-Эн-Би-Си.

Он отметил, что следует подождать дальнейшего развития ситуации в ближайшие недели. Однако, по его мнению, США, Канада и Мексика все еще хотят достичь нового соглашения.

"Мы по-прежнему стараемся добиться нового соглашения. Это приоритет для президента", - сказал С.Мнучин.

Пересмотр или отказ от НАФТА - одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде невыгодно США.

Западные СМИ отмечают, что ранее С.Мнучин не заострял внимание на сроках окончания переговоров. Однако СМИ при этом напоминают о влиянии президентских выборов в Мексике в июле этого года и промежуточных выборов в Конгресс США, намеченные на ноябрь этого года.

аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line