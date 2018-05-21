Участники переговоров по Североамериканскому соглашению о свободной торговле до сих пор имеют дело с серьезными вопросами, заявляет глава минфина США
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава минфина США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что США, Канада и Мексика, ведущие переговоры по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), по-прежнему вынуждены обсуждать сложные вопросы.
"До сих пор открытыми остаются значительные вопросы", - сказал С.Мнучин в интервью телеканалу Си-Эн-Би-Си.
Он отметил, что следует подождать дальнейшего развития ситуации в ближайшие недели. Однако, по его мнению, США, Канада и Мексика все еще хотят достичь нового соглашения.
"Мы по-прежнему стараемся добиться нового соглашения. Это приоритет для президента", - сказал С.Мнучин.
Пересмотр или отказ от НАФТА - одно из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, соглашение в нынешнем его виде невыгодно США.
Западные СМИ отмечают, что ранее С.Мнучин не заострял внимание на сроках окончания переговоров. Однако СМИ при этом напоминают о влиянии президентских выборов в Мексике в июле этого года и промежуточных выборов в Конгресс США, намеченные на ноябрь этого года.
аю ар
Интерфакс