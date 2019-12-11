Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 7:07

Нур-Султан. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В итоговом заявлении 14-го раунда переговоров по Сирии в казахстанской столице не будет уже ставшего традиционным пункта об обмене пленными, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в среду источник, близкий к переговорам.

"Турки не смогли у боевиков выпросить тех, кого сирийцы просили освободить. Сирийцы были готовы отдать тех, кого турки попросили", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что боевики готовы обменять пленных только за деньги. "Боевики сняли на видео пленных офицеров сирийской армии, которые у них находятся, и выложили в интернет. Родственникам назвали сумму, там такие суммы, что сирийская семья не сможет собрать", - пояснил он.

"Работа по этому вопросу продолжается, просто в этот раз не получилось к Астане его завершить", - добавил собеседник агентства, отметив, что стороны будут продолжать переговоры.

Очередной раунд переговоров по сирийскому урегулированию в "астанинском формате" проходит в казахстанской столице 10-11 декабря.

вш

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