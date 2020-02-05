Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Основные участники стартовавших в феврале внутрипартийных выборов, по итогам которых определится кандидат в президенты США от Демократической партии, в своих предвыборных программах практически не уделяют внимания теме отношений с Россией.

В общих положениях предвыборных программ, опубликованных на официальных предвыборных сайтах политиков, эта проблема прямо упоминается лишь у бывшего вице президента Джо Байдена и у сенатора Эми Клобушар.

В целом, в своих предвыборных программах демократов, участники президентской гонки обещают пересмотреть внешнюю политику США, однако Россию практически никто из них в этом контексте не упоминает.

На сайте Байдена говорится о необходимости противостоять таким глобальным вызовам, как "риск ядерного конфликта, торговые войны, усиливающийся Китай и агрессивная Россия". В свою очередь Клобушар указывает, что намерена "инвестировать в демократию, реформировать госдеп и модернизировать армию, чтобы быть на шаг впереди Китая и России, в том числе в киберпространстве".

У остальных четырех основных претендентов в кандидаты от демократов в кратком изложении подходов к внешней политике данная тема не фигурирует.

Бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич обещает "восстановить американский престиж на мировой арене", "закончить бесконечные войны" и воспрепятствовать "росту авторитарных режимов за рубежом".

Сенатор Берни Сандерс во внешней политике намерен "сосредоточиться на демократии, защите прав человека, дипломатии и мире, а также экономической справедливости". Он хочет укрепить конституционную роль конгресса в принятии решении по военным действиям, чтобы президент США не мог единолично принимать решения о военных операциях за рубежом.

В своих предвыборных обещаниях Элизабет Уоррен хочет "пересмотреть военные расходы и другие действия Вашингтона за пределами США". "Пришло время сократить наш раздутый оборонный бюджет... США потратят в этом году более $700 млрд на оборону. Это больше, чем потратил президент Рональд Рейган во времена Холодной войны... Это не правильно. Это расточительно", - говорится в программе Уоррен.

В обзоре программы миллиардера Майкла Блумберга по внешней политике говорится о его заслугах в этой области и его работе в ООН и ВОЗ. "Администрация Блумберга в отличие от президента Трампа не будет действовать опрометчиво во время кризисов, она будет думать о последствиях поступков", - говорится на сайте его кампании.

Между тем, тема России встречается у некоторых кандидатов в подпунктах к основным подходам или в ссылках на более ранние выступления кандидатов, посвященные вопросам внешней политики.

У Элизабет Уоррен, например, вне раздела о внешней политики есть пункт о борьбе против дезинформации. В этом контексте она говорит о том, что "дезинформация была одной из мощных стратегий, которую российское правительство использовало, чтобы повлиять на выборы 2016 года". Она видит угрозу в попытках России вмешаться и в выборы 2020 года. Сенатор, в частности, указывает на необходимость рассмотрения дополнительных санкций против стран, которые вмешиваются в выборы посредством распространения ложной информации. В качестве примера она приводит как раз Россию.

Несмотря на то, что в общих положениях внешней политики Пита Буттиджича Россия не упоминается, на его сайте размещена ссылка на выступление кандидата в июне 2019 года, в котором он, среди прочего, рассуждает как раз об РФ. Говоря о конфликте на востоке Украины и присоединении Крыма, бывший мэр отмечает, что будущая политика США в отношении Москва должна предусматривать "региональную систему безопасности, которая будет стимулировать Россию соблюдать международные нормы".

Ранее в феврале Демократическая партия приступила к проведению серии внутрипартийных выборов, по итогам которых будет определен кандидат в президенты от партии.

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