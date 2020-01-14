Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 19:26

Вашингтон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Наиболее популярные шесть кандидатов на пост президента США от Демократической партии в ночь на среду примут участие в дебатах, сообщают американские СМИ.

Дебаты пройдут в Университете Дрейка в штате Айова. В них принимают участие лишь шесть из продолжающих борьбу 12 кандидатов, которые смогли получить необходимые баллы в ходе предвыборных опросов и обеспечить минимальное финансирование своей кампании.

Среди участников - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

Эти дебаты станут первыми для демократов с того момента, как Иран нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке в ответ на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Таким образом, отмечает телеканал CNN, обсуждения кандидатов, вероятно, сосредоточатся на внешней политике.

Партийное собрание демократов для обсуждения кандидатур состоится 3 февраля.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на второй срок.

Ранее Трамп назвал сенатора Берни Сандерса и Джо Байдена своими основными соперниками. При этом он нелицеприятно отзывался об обоих, называя Байдена "сонным", а Сандерса - "сумасшедшим Берни".

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