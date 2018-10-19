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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:42 19.10.2018 - 12:42

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники проходящего в Брюсселе саммита АСЕМ (Asia-Europe Meeting) , собравшего делегации из 51 страны, поддерживают развитие многосторонней системы разрешения международных торговых споров, рассказал журналистам источник в российской делегации.

"В целом экономическая повестка вся крутится вокруг свободной торговли, недопущения протекционизма, односторонних мер и укрепления многосторонней торговой системы, ее развития и укрепления системы, которая позволяла бы решать торговые споры в формате", - сказал он.

По итогам форума будет сделано заявление председателя АСЕМ - сейчас в саммите председательство Европейского союза. Оно выразит общий настрой дискуссии, хотя нюансы позиций участников могут различаться, заметил собеседник журналистов.

Тема энергетики, по словам источника, обсуждалась "вскользь": "Одна-две-три страны акцентировали задачи энергетической стабильности и безопасности. Упоминались "чистые технологии".

Также источник рассказал об обсуждении на форуме цифровой повестки: "Тематика ИКТ на слуху. Это цифровизация экономики, риски и возможности, которые она несёт. Это активно присутствует в обсуждении, но внимания в заявлении этому будет уделено не много. Вопрос осложняется некоторой разностью подходов к стандартам безопасности в информационно-коммуникационных технологиях. Но общий настрой - заниматься цифровизацией, и она внесена отдельной строкой в План действий форума АСЕМ на ближайшие два года".

Ан ки

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