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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 15:16 19.10.2018 - 15:16

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники саммита Азия-Европа (АСЕМ), который завершился в пятницу в Брюсселе, вновь указали на общую поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в заявлении председателя АСЕМ.

"Что касается Ирана, лидеры подтвердили коллективную поддержку дипломатическому диалогу и одобренному резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 Совместному всеобъемлющему плану действий, который функционирует для того, чтобы гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы Ирана", - отмечается в документе.

Лидеры также подтвердили, что СВПД подразумевает не только исполнение Тегераном своих обязательств, но и отмену санкций против Ирана.

"Сохранение ядерной сделки с Ираном - это вопрос уважения международных обязательств и поддержки международных безопасности, мира и стабильности", - отмечается в заявлении.

СВПД был подписан Ираном и "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года.

Однако 8 мая этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

1аю ар

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