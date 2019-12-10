Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 14:45

Париж/Лондон/Берлин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Первая за три года встреча лидеров ФРГ, Франции, России и Украины в так называемом "нормандском формате" наметила прогресс, однако настоящего прорыва в ходе нее не произошло, пишут во вторник авторитетные мировые СМИ.

Американский канал CNN в статье о встрече Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина и Владимира Зеленского, размещенной на сайте, сообщает, что Украине и России "удалось немного продвинуться вперед в затормозившем мирном процессе, предпринимая осторожные шаги к завершению конфликта в восточном регионе Украины Донбассе".

По мнению CNN, встреча продемонстрировала и контраст между руководителями России и Украины, когда лидер Украины прибыл в Елисейский дворец на низкобюджетном автомобиле Renault, а президент России Владимир Путин в массивном черном лимузине.

"У российского президента богатый опыт подобных международных встреч. Он присутствует на международной арене уже два десятка лет и осознает элемент театральности таких тщательно прописанных мероприятий. Российское государственное телевидение неоднократно показало момент, когда Путин подталкивает Зеленского, чтобы тот повернулся к камерам", - отмечает он.

"Но, несмотря на то, что Зеленский, быть может, новичок в вопросах геополитики, у него есть свои преимущества. У него есть обширная народная поддержка, несмотря на незначительный спад по опросам. Он представляет молодую альтернативу стареющему пост-советскому руководству, управляющему сейчас Россией, и он способен общаться с Путиным на его языке", - полагают журналисты американского канала.

Немецкая радиостанция Deutsche Welle (DW) в статье на своем сайте отмечает, что главный итог состоявшего саммита заключается в том, что он в принципе состоялся, а "нормандский формат" на высшем уровне теперь реанимирован, несмотря на то, что участники встречи "не согласовали новое соглашение на замену годами стоявших на месте минских договоренностей, а договорились реанимировать старое".

"Париж не стал Минском-3, а у Минска-1 и Минска-2 появился шанс на второе дыхание", - полагает корреспондент DW.

DW отмечает как положительный момент саммита факт первых личных контактов между Путиным и Зеленским, а также продолжительность встречи, составившую девять с половиной часов.

Французская газета "Монд", публикует статью под заголовком "Война на Украине: парижский саммит позволил возобновить диалог, не дав при этом импульс прогрессу на пути политического решения конфликта".

"Французский президент сам признал, что стороны добились "осязаемого движения вперед", но не нашли при этом "чудесного решения" проблемы. Далее он постарался сделать упор на положительную динамику, которой удалось достигнуть", - констатирует издание.

"В целом же видно, что Россия и Украина не стали сдавать свои позиции. При этом каждая сторона заверяет, что готова к серьезному и откровенному продолжению дискуссий. Никто не хочет говорить о неудаче (на саммите - ИФ)", - добавили авторы статьи.

Ирландская газета The Irish Times в целом положительно характеризует переговоры между Путиным и Зеленским.

"Лидеры России и Украины договорились обменять всех оставшихся от конфликта на востоке Украине заключенных и добиться полного и всеобъемлющего прекращения огня к концу 2019 года. Тяжелые вопросы о статусе региона оставили на будущие переговоры", - пишет The Irish Times.

Автор статьи анализирует "язык телодвижений" между Путиным и Зеленским и называет его прохладным. "Никаких публичных рукопожатий, они избегали смотреть друг другу в глаза. Но переговоры привели к конкретным обязательствам", - отмечается в материале.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со своей стороны отмечает, что "ставки были высоки для Зеленского". "Неофит в политике, его избрали за обещание положить конец военному конфликту на востоке Украины с сепаратистами, которых поддерживает Россия, но затем он оказался вовлечен в процедуру импичмента господина (президента США Дональда - ИФ) Трампа", - говорится в статье WSJ.

Ее автор утверждает, что у Зеленского "мало пространства для маневра внутри страны, учитывая протесты в Киеве в прошедшие недели, которые служат предостережением от капитуляции России".

В целом западные СМИ с большим вниманием во вторник отнеслись к теме запрета российским атлетам принимать участие в международных состязаниях в ближайшие четыре года, тема саммита в "нормандском формате" получила не столь широкое освещение.

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