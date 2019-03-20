Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 11:19

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский совет намерен подтвердить на саммите 21-22 марта свою солидарность с Украиной в связи с пятилетием "незаконной аннексии" Крыма, заявил журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Руководители стран ЕС выразят свою непоколебимую поддержку Украине в связи с нарушением ее территориальной целостности и суверенитета", - сообщил собеседник СМИ, комментируя прессе повестку предстоящего Европейского совета.

Он также объявил, что председатель Европейского совета Дональд Туск проведет "на полях" саммита ЕС мини-саммит Евросоюз-Украина. В этом совещании примет участие президент Украины Петр Порошенко, который просил о встрече с европейскими лидерами.

Встреча состоится вечером в среду в форме рабочего ужина. Никаких заявлений по ее итогу не предвидится, уточнил функционер ЕС.

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