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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 15:22 12.07.2018 - 15:22

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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита Североатлантического альянса в Брюсселе договорились увеличить финансирование сил безопасности Афганистана, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы также решили поддержать наше присутствие в Афганистане. И мы расширим финансовую поддержку для афганских сил безопасности к 2024 году", - сказал Й.Столтенберг на конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, первоначально альянс брал на себя обязательство финансировать подготовку афганских сил безопасности до 2020 года, на нынешнем саммите НАТО участники договорились продлить эту помощь до 2024 года.

"Это позволит афганцам дальше готовить свои войска специального назначения, а также военно-воздушные силы на фоне дальнейшей борьбы страны с международным терроризмом", - заявил генсек альянса.

Й.Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает поддержку Афганистану "разными способами", а именно через "обучение и финансирование", особое внимание уделяется подготовке сил специального назначения.

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