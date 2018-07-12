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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 14:56 12.07.2018 - 14:56

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники саммита североатлантического альянса в Брюсселе, договорились увеличить финансирование сил безопасности Афганистана.

"Сегодня мы также решили поддержать наше присутствие в Афганистане. И мы расширим финансовую поддержку для афганских сил безопасности к 2024 году", - сказал Й.Столтенберг на конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, "это позволит афганцам дальше готовить свои войска специального назначения, а также военно-воздушные силы на фоне дальнейшей борьбы страны с международным терроризмом".

1кю во

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