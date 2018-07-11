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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:48 11.07.2018 - 18:48

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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Государства Североатлантического альянса считают налаживание партнерских отношений с Россией стратегически важным шагом, говорится в заявлении участников саммита НАТО, опубликованном во вторник на сайте альянса.

"Мы продолжаем верить в то, что партнерство России и НАТО, основанное на уважении к нормам международного права и своим обязательствам, в том числе отраженным в Основополагающем акте Россия-НАТО и в Римской декларации, будет иметь стратегическое значение", - отмечается в документе.

При этом в НАТО подчеркивают, что "не готовы идти на компромиссы относительно тех принципов, на которых основан альянс, а также безопасность в Европе и Северной Америке".

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