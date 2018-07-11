Участники саммита НАТО раскритиковали РФ за размещение ракет в Калининграде
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*** В НАТО также обеспокоены нарушением Россией воздушного пространства стран альянса и усилением военного присутствия в Крыму
Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В Североатлантическом альянсе обеспокоены действиями России в военной сфере, которые угрожают безопасности стран альянса, говорится в заявлении участников брюссельского саммита НАТО, размещенном во вторник на сайте организации.
"Евроатлантическая безопасность становится все менее стабильной и предсказуемой в результате незаконной и нелегитимной аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации на востоке Украины", - отмечается в документе.
В заявлении саммита НАТО подчеркивается, что речь идет о "провокационных военных действиях, в том числе у границ стран-членов НАТО: размещение современных ракет двойного назначения в Калининграде, неоднократное нарушение воздушного пространства государств НАТО, продолжающееся военное присутствие в Крыму и серьезная модернизация российских войск".
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Интерфакс