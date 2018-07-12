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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 21:38 12.07.2018 - 21:38

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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в четверг завершилась двухдневная встреча на высшем уровне с участием глав государств и правительств 29 стран-союзниц по НАТО, делегаций 20 стран-партнеров Североатлантического альянса, а также ООН, ЕС, Всемирного банка и Парламентской ассамблеи НАТО.

В ходе саммита его участники, как и планировалось, обсуждали наиболее острые вопросы международной повестки, включая отношения альянса с Россией. Одной из центральных тем также стало более справедливое распределение расходов членов альянса на оборону.

РАВНОЕ БРЕМЯ РАСХОДОВ

В первый день саммита президент США Дональд Трамп неожиданно заявил коллегам из других стран альянса, что тем следовало бы стремиться тратить на оборону 4% ВВП, а не одобренные НАТО 2% ВВП. Неизвестно, к какому сроку Д.Трамп желает получить такое увеличение расходов на оборону от своих союзников по НАТО, поскольку, по словам президента Болгарии Румена Радева, он ушел сразу после того, как объявил об этом.

Однако, по подсчетам НАТО, только 15 членов альянса из 29 смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.

Тем не менее, в четверг Д.Трамп заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, что в ходе саммита партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону "до невиданного ранее уровня". Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопросы о том, что имел в виду американский президент. За день до этого он также сообщил, что страны-союзники по Североатлантическому альянсу стали тратить больше средств на оборону, но все еще должны много работать в этом направлении.

"Мы переломили эту ситуацию (с расходами на оборону - ИФ), но нам все равно необходимо работать больше. Это нужно для обеспечения справедливости (в распределении расходов между союзниками - ИФ), доверия. Кроме того, это нужно для нашей безопасности в непредсказуемом мире", - сказал он на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

"Чтобы быть готовыми к стоящим перед нами вызовам, нам необходимо больше и более эффективно инвестировать в оборону. Мы согласились с тем, что у нас в НАТО нет справедливого распределения (финансового - ИФ) бремени. Нам нужно больше финансовых средств в национальных военных бюджетах, нужны современные оборонные силы и средства и больший вклад (стран-союзниц - ИФ) в миссии и операции", - считает глава Североатлантического альянса.

По его словам, хорошие новости состоят в том, что НАТО достигает прогресса в этом вопросе.

"В течение четверти века многие наши страны сокращали миллиарды из своих военных бюджетов. Теперь они дополнительно выделяют миллиарды. Все страны НАТО увеличивают оборонные расходы. В этом году восемь наших стран приняли обязательство выделять по меньшей мере 2% ВВП на оборону, и большинство стран НАТО планируют сделать это к 2024 году. В прошлом году наблюдалось самое крупное увеличение оборонных расходов со времени окончания "холодной войны", - продолжил Й.Столтенберг.

РОССИЯ: СДЕРЖИВАНИЕ И ДИАЛОГ

Отдельной темой саммита стали взаимоотношения НАТО и стран-участниц альянса с Россией.

В частности, в совместном заявлении НАТО от 11 июля члены блока признали деятельность России угрожающей евроатлантической безопасности.

"Агрессивные действия России, в том числе угроза использования силы для достижения политических целей, бросают вызов альянсу и подрывают евроатлантическую безопасность, а также международный порядок, основанный на нормах и правилах", - говорится в документе.

Также в нем говорится, что ситуация с евроатлантической безопасностью стала "менее стабильной и предсказуемой" из-за действий России.

"Недавние действия и политические решения России уменьшили стабильность и безопасность, увеличили непредсказуемость, и изменили конъюнктуру безопасности", - говорится в заявлении.

Участники саммита раскритиковали решение России о размещении современных "ракет двойного назначения" в Калининграде. Также они осудили "провокационные военные действия, в том числе у границ стран-членов НАТО, неоднократное нарушение воздушного пространства государств НАТО, продолжающееся военное присутствие в Крыму и серьезную модернизацию российских войск".

Кроме того, они призвали российские власти признать ответственность за крушение борта MH17 над Донбассом и осудили вероятную, по их мнению, причастность Москвы к покушению на членов семьи Скрипалей в британском городе Солсбери.

Вместе с тем, участники саммита НАТО призвали Россию полностью исполнять свои обязательства в рамках Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). "Выборочная имплементация Россией Венского документа и Договора по открытому небу, а также невыполнение на протяжении длительного времени Договора об обычных вооружениях в Европе, совместно с агрессивной военной позицией подорвали нашу безопасность", - говорится в документе.

"Союзники призывают Россию вернуться к полной имплементации и выполнению по форме и по существу всех своих обязательств, что существенно для восстановления прозрачности в военной сфере и для повышения предсказуемости в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны заявил, что обеспокоен ситуацией на Донбассе, и призвал Россию прекратить поддержку самопровозглашенных образований на востоке Украины.

Он отметил также, что НАТО не приемлет присоединение Крымского полуострова к России, однако, по мнению Й.Столтенберга, эта ситуация - не повод добиваться изоляции России.

"Мы по-прежнему не признаем присоединения Крыма, вмешательство в выборы других стран, но из-за этого нельзя изолировать Россию", - сказал он, добавив, что не видит непосредственной угрозы НАТО со стороны Москвы.

В совместном заявлении участников саммита, сделанном 11 июля, лидеры стран НАТО призвали Россию соблюдать международные договоренности по баллистическим ракетам. В частности, страны НАТО считают, что Россия нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывают ее сотрудничать, чтобы развеять имеющиеся у альянса сомнения.

Несмотря на это, представители стран-участниц НАТО подчеркнули необходимость выстраивания партнерских взаимоотношений с Россией.

"У нас приостановлено все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, в то же время мы остаемся открытыми к политическому диалогу", - говорится в заявлении брюссельского саммита НАТО.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стратегия НАТО предполагает налаживание диалога с Россией для снижения риска конфликтов и обеспечения прозрачности в международных отношениях.

Президент США Д.Трамп, который 16 июля встретится с российским президентом в Хельсинки, подчеркнул в свою очередь, что он верит и рассчитывает на улучшение отношений с Россией.

Он уточнил, что не считает российского лидера Владимира Путина своим врагом - скорее соперником, который однажды может стать другом.

"Он мой соперник. Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он - соперник... Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды", - сказал американский лидер.

ИНИЦИАТИВА 4х30

Генсек НАТО в первый день заседания заявил, что участники саммита согласовали инициативу по обеспечению боеготовности, которая теперь станет известна как "4х30".

"Я приветствую тот факт, что многие руководители стран НАТО сделали заявления о вкладе в миссии и операции НАТО. Мы согласовали инициативу по обеспечению боеготовности - инициативу "4х30". К 2020 году в нашем распоряжении будут 30 мотопехотных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней или меньше", - объявил Й.Столтенберг.

Он добавил, что решения, которые "поведут альянс дальше и сделают союзников сильнее", были приняты, несмотря на имевшие место дискуссии и разногласия.

"В истории НАТО у нас были разногласия, и мы выходили из такой ситуации неоднократно, потому что, в конце концов, мы соглашаемся с тем, что Северная Америка и Европа сильнее и находятся в большей безопасности, когда они вместе. Европа действует на благо Америки, а Америка - на благо Европы", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам первой рабочей сессии натовского саммита.

ДВЕРИ НАТО ОТКРЫТЫ

Накануне по итогам первого дня саммита стало известно, что лидеры стран НАТО согласились начать переговоры о вступлении Македонии в альянс.

"Мы согласились пригласить Скопье на начало переговоров по вступлению", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что как только Македония окончательно урегулирует вопрос о названии государства с Грецией, Скопье вступит в альянс. При этом генсек НАТО считает, что нежелание многих македонцев соглашаться с изменением названия страны - это проблема, которую должно решать само население Македонии.

"Потому что это возможность, которая дается раз в жизни. И либо они поддерживают это соглашение и вступают в НАТО, либо не поддерживают и тогда не вступают в НАТО. Нельзя сделать и то, и другое. Нельзя вступить в НАТО без изменения названия страны", - так ответил глава Североатлантического альянса на вопрос о том, как согласовать натовскую перспективу Македонии с сопротивлением в стране планам изменения названия.

"Это то решение, которое должны принять люди, живущие в Македонии. Я приветствую достигнутое соглашение. Мы четко обозначили, что уже сегодня начнем переговоры по присоединению. Но мы при этом ясно заявили, что, когда все внутренние процедуры будут завершены, включая и изменение в конституции по новому названию, которое согласовано с Афинами, тогда Бывшая югославская Республика Македония сможет стать 30-м членом НАТО под своим новым названием Республика Северная Македония", - сказал Й.Столтенберг.

Также Й.Столтенберг заявил в четверг, что участники саммита НАТО в Брюсселе согласились продолжить работу над принятием в будущем в состав альянса Грузии и Украины.

"Мы также встречались с президентами Грузии и Украины. Вместе мы обсуждали темы, вызывающие беспокойство, включая угрозы Россия для их суверенитета и территориальной целостности. Сегодня мы согласились работать вместе, чтобы подготовить Грузию к вступлению в НАТО", - сказал он.

По словам Й.Столтенберга, альянс по-прежнему поддерживает принятые ранее решения, связанные с желанием Украины вступить в НАТО.

"Мы остаемся верными нашим решениям, принятым в свете стремления Украины присоединиться к альянсу", - сказал генсек.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейших успехов от реформ на Украине. И мы продолжим расширять политическую и практическую поддержку (Украины - ИФ)", - отметил он.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АЛЬЯНСА

В ходе генсек НАТО заявил о том, что участники саммита, несмотря на разногласия по ряду вопросов, одобрили создание в рамках альянса групп для борьбы с "гибридными угрозами", рассказал о создании новой учебно-тренировочной миссии НАТО в Ираке под руководством Канады.

"Сегодня мы создаем новые команды по поддержке в борьбе с гибридными угрозами", - сообщил Й.Столтенберг. Он отметил, что "эксперты НАТО будут готовы поддержать союзников в таких сферах как защита в киберпространстве, борьба с пропагандой и энергетическая безопасность".

"Кроме того, мы договорились создать Центр киберопераций в рамках нашей укрепленной структуры органов военного управления", - добавил генсек Североатлантического альянса.

Он отметил принятое решение об изменении структуры органов военного управления, которая будет включать дополнительно 1,2 тыс. личного состава и новые командные центры: для Атлантики - в Норфолке (США, штат Вирджиния), и по тыловому обеспечению - в Ульме (Германия).

Й.Столтенберг также объявил об увеличении присутствия НАТО в Прибалтике и Польше.

"Мы увеличили наше военное присутствие в странах Балтии и Польше. Всего там четыре боевые группы, по одной в каждой балтийской стране. Также и в Польше на двусторонней основе есть присутствие США. Это указывает на то, что НАТО адаптируется, НАТО реагирует", - сказал генсек в преддверии начала саммита альянса.

Вместе с тем, участники саммита договорились увеличить финансирование сил безопасности Афганистана.

"Сегодня мы также решили поддержать наше присутствие в Афганистане. И мы расширим финансовую поддержку для афганских сил безопасности к 2024 году", - сказал Й.Столтенберг на конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, первоначально альянс брал на себя обязательство финансировать подготовку афганских сил безопасности до 2020 года, на нынешнем саммите НАТО участники договорились продлить эту помощь до 2024 года.

"Это позволит афганцам дальше готовить свои войска специального назначения, а также военно-воздушные силы на фоне дальнейшей борьбы страны с международным терроризмом", - заявил генсек альянса.

Й.Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает поддержку Афганистану "разными способами", а именно через "обучение и финансирование", особое внимание уделяется подготовке сил специального назначения.

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