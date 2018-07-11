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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:46 11.07.2018 - 18:46

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Участники саммита НАТО видят пользу в обмене информацией в рамках совета Россия-НАТО, кроме того, они приветствуют контакты с Россией по военным каналам связи, говорится в опубликованном в среду совместном заявлении.

"Мы остаемся открытыми периодическому, предметному и осмысленному диалогу с Россией, выражающей желание взаимодействовать на базе принципа взаимности в совете Россия-НАТО", - говорится в заявлении.

Авторы заявления пообещали, что они продолжат "пытаться конкретизировать наш диалог с Россией, чтобы разрешать важнейшие вопросы, с которыми мы сталкиваемся".

В НАТО приветствовали решение России "вновь использовать военные каналы связи с НАТО".

"Мы остаемся приверженными эффективному использованию этих каналов для продвижения предсказуемости и прозрачности, а также чтобы снизить риски, и призываем Россию делать также", - говорится в заявлении.

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