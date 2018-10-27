Участники саммита по Сирии в Турции призвали стороны конфликта соблюдать Конвенцию о запрещении химоружия - декларация
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Берлин. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Участники саммита по Сирии в Турции, лидеры России, Германии, Турции и Франции в итоговой декларации призвали все стороны конфликта строго соблюдать Конвенцию о запрещении химического оружия (КХО).
В саммите приняли участие президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Президенты и канцлер подчеркнули, что решительно отвергают применение химического оружия в Сирии и призывают все стороны к строгому соблюдению соглашения о запрете разработки, производства, хранения и применения химического оружия и к уничтожению такого оружия", - сказано в документе, поступившем в субботу в "Интерфакс".
1тф гс
Интерфакс