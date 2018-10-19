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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 15:30 19.10.2018 - 15:30

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники проходящего в Брюсселе форума "Азия-Европа" (АСЕМ) обратились с призывом к Северной Корее соблюдать договоренности, направленные на нераспространение ядерного оружия, говорится в итоговом заявлении саммита, опубликованном в пятницу.

"Лидеры, принявшие участие в АСЕМ, призвали КНДР полностью, на достоверной основе и неуклонно отказаться от ядерного и другого оружия массового уничтожения, баллистических ракет и относящихся к этому программ и оборудования, в соответствии с действующими резолюциями Совбеза ООН", - отмечается в документе.

"Лидеры выразили приверженность тому, чтобы поддержать всеобъемлющее решение, которое будет выработано дипломатическим путем, и направленное на полную имплементацию резолюций Совбеза ООН, в том числе - ограничительных мер (против Северной Кореи - ИФ)", - подчеркивается в заявлении.

Участники форума АСЕМ также призвали КНДР "незамедлительно вернуться к соблюдению договора о нераспространении ядерного оружия".

При этом они указали на важность развития отношений между КНДР и Южной Кореей, а также установления мира на Корейском полуострове.

"Лидеры саммита приветствуют недавний прогресс (в отношении проблемы КНДР - ИФ), достигнутый на Корейском полуострове, в особенности в связи с состоявшимися тремя межкорейскими саммитами и саммитом США-КНДР", - говорится в заявлении.

1тэ ар аю

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