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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 5:29 09.06.2018 - 05:29

Лондон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Часть участников проходящего в канадской провинции Квебек саммита G7 согласились с предложением о создании специальной "структуры быстрого реагирования" на "действия враждебных стран", сообщила британская Guardian.

С идеей создания такой структуры выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на двухсторонних встречах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита.

Она изложила им детали, касающиеся создания структуры, которые, как указывает газета, "являются формализацией ответа, выработанного Мэй после попытки покушения на Скрипаля в Солсбери в марте".

В частности, план британского премьера предусматривает реагирование на широкий круг действий, "начиная от кибератак, и заканчивая отравлениями", включая широкой обмен разведывательной информацией о потенциальных угрозах.

Т.Мэй также призвала партнеров к совместной борьбе с "незаконными денежными потоками", чтобы предотвратить "подрыв наших демократий грязными деньгами".

По итогам дискуссий на тему создания структуры быстрого реагирования Т.Мэй заявила: "Мы становимся все более организованными и... предпримем скоординированные действия против тех, кто пытается нарушать правила, основанные на международной системе".

Как отметила газета, предложение Т.Мэй вступило в противоречие с заявлением президента США Д.Трампа о возвращении России в "семерку" в качестве восьмого члена, отмечает Guardian.

Премьер заявила: "Мы должны напомнить себе, почему "восьмерка" превратилась в "семерку" - именно потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы наблюдали за враждебной детальностью России, осуществляемой самыми разными путями, включая, конечно, улицы Солсбери".

Против возвращения России в состав "семерки" высказалась в рамках саммита также А.Меркель.

"Мы все здесь согласились с тем, что возращение России к формату саммитов G7 не может произойти до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении проблем с Украиной", сказала она.

гк гс

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