Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на встрече "Группы семи" использовал любую возможность, чтобы заявить о необходимости возвращения в нее России, но еще более активно он выступал с этим предложением при общении лидеров за закрытыми дверями, сообщает во вторник американская газета "Вашингтон пост" со ссылкой на работавших на встрече чиновников, пожелавших сохранить анонимность.

По данным собеседников издания, "послание Трампа было таким: смысла в этих дискуссиях нет без Путина за столом".

"Другие лидеры были осведомлены об этих усилиях (Трампа), в то же время некоторые советники сообщили, что не ожидали, что он заведет об этом речь с таким напором", - продолжает "Вашингтон пост".

Вопрос о возвращении России в "группу восьми" обсуждается, сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп журналистам, сопровождающим его в поездке в Биарриц.

"Я полагаю, такая работа идет. Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы приглашать ли ее вернуться или нет", - сказал президент США.

По его словам, он даже удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. При этом Трамп отказался отвечать на уточняющие вопросы, когда журналисты попросили его назвать конкретные имена.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Биаррице допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.

"Вполне возможно", что Трамп пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в следующем году", - сообщило агентство Bloomberg.

Американский президент подтвердил, что лидеры G7 обсуждали возможность возвращения России в эту группу. В то же время он отметил, что не знает, вернется ли в нее Москва.

На заключительной пресс-конференции "Группы семи" журналист спросил Трампа, готов ли он, будучи организатором следующего саммита G7, позвать на него в качестве гостя президента РФ Владимира Путина.

"Я был бы готов его пригласить", - ответил американский президент, подчеркнув при этом, что не уверен, что Путин примет приглашение. "Он - гордый человек", - объяснил Трамп, напомнив, что Россию в прошлом исключили из G8.

1ар бп

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