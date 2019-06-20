Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 22:25

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудит в Вене 28 июня последствия возобновления санкций США против Ирана, сообщила в четверг вечером Европейская внешнеполитическая служба.

"Заседание созвано с целью обеспечения дальнейшего осуществления СВПД во всех его аспектах и обсуждения путей решения проблем, возникающих в связи с отменой и повторным введением санкций США в отношении Ирана, а также в связи с недавними заявлениями Ирана относительно выполнения своих ядерных обязательств", - сказано в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе также отмечается, что на заседании Совместной комиссии будет председательствовать генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Во встрече примут участие Китай, Россия, Великобритания, Германия, Франция и Иран.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил проведение этой встречи в Вене 28 июня и свое участие в ней.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

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