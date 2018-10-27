Участники четырехстороннего саммита по Сирии призвали к созыву до конца года конституционного комитета в Женеве
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Берлин. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Участники саммита по Сирии в Турции - лидеры России, Германии, Турции и Франции призвали к безотлагательному формированию и созыву конституционного комитета в Женеве.
Как сказано в итоговом документе саммита, необходимо "до конца года" созвать в Женеве конституционный комитет, "который реализует конституционную реформу (ИФ - в Сирии) и таким образом проложит дорогу для свободных и честных выборов под наблюдением ООН и при соблюдении высочайших стандартов в сфере прозрачности и правовых обязательств".
В выборах должны будут иметь возможность принять участие все сирийцы, в том числе те, которые живут за рубежом, указано в документе.
1тф гс
Интерфакс