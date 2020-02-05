Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 22:00

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Корабль "Союз МС-13" с рекордсменкой по продолжительности полета среди женщин американкой Кристиной Кук, россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано приземлится в четверг в полдень по московскому времени.

Как сообщал ранее "Роскосмос", в соответствии с программой полета Международной космической станции на 6 февраля 2020 года запланирована посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-13". Он доставит на Землю экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук. Посадка спускаемого аппарата должна состояться в 12:14:16 МСК.

Операции по посадке "Союза" начнутся примерно в 05:30 в четверг, когда экипаж закроет переходные люки между кораблем и модулем "Поиск" МКС. Сама расстыковка запланирована на 08:49. Затем корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. После этого он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

На борту корабля "Союз МС-13" будут находиться командир Александр Скворцов, итальянский астронавт Лука Пармитано, командующий МКС в настоящее время, и Кристина Кук. Она вернется на Землю в статусе рекордсмена среди женщин по продолжительности полета. Еще 28 декабря она побила предыдущий рекорд, принадлежавший также американке Пегги Уитсон, установленный в 2017 году, которая пробыла в космосе 288 дней. Продолжительность полета Кук должна составить 328 дней.

На станции останутся работать россиянин Олег Скрипочка, который стал командиром МКС вместо Пармитано, а также американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

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