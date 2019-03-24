Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 21:48

Брюссель. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Представителям властей Брюсселя удалось убедить участников несанкционированной акции гражданского неповиновения в защиту климата освободить вечером в воскресенье пространство перед зданием парламента Бельгии.

"Нам предложили передвинуться на 100 метров. Мы уходим из "нейтральной зоны" (запрещенной для манифестаций территории близ стратегических объектов - ИФ), но остаемся на улице Луа", - заявил телеканалу RTBF один из организаторов акции за принятие специального закона по климату.

Как сообщалось, сторонники политики защиты климата проводят в Брюсселе акцию близ бельгийского парламента. Поначалу они расположились на асфальте непосредственно перед зданием парламента и блокировали одну из важнейших магистралей города - улицу Луа.

Акция, которую инициировали несколько общественных организаций, имеет целью оказать давление на парламентариев, чтобы во вторник они утвердили на уровне комитета пересмотр одной из статей конституции, введя в нее требования по защите климата. Такой специальный закон закрепил бы обязывающие цели в области климата. Законодательный проект был предложен социалистами и "зелеными", но большинство в Палате представителей отвергло его.

Манифестанты утверждают, что намерены провести всю ночь перед парламентом. Некоторые пристегнули себя цепями к бетонным блокам, но даже полицейские источники сообщают о спокойном и дружелюбном настрое участников акции. Телеканал RTBF показал кадры танцующих посреди улицы манифестантов.

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