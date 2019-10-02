Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 17:25

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс, возможный кандидат в президенты США, отменил ближайшие предвыборные мероприятия и выступления в связи с проведенной операцией на сердце, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на заявление его кампании.

"После медицинского обследования и анализов у него (Сандерса - ИФ) была обнаружена закупорка одной артерии и были успешно введены две стенты (конструкция для расширения суженного участка в полом органе - ИФ)", - сказал советник Сандерса Джефф Уивер.

Он добавил, что сейчас Сандерс находится "в хорошем расположении духа".

Все мероприятия предвыборной кампании Сандерса "отменили до дальнейших распоряжений".

По данным издания Forbes, Сандерс почувствовал "дискомфорт в груди" накануне и был госпитализирован.

Сообщается, что в течение последующих нескольких дней Сандерс будет отдыхать.

Издание отмечает, что 78-летний Берни Сандерс баллотируется на пост президента уже второй раз.

В августе сообщалось, что президент США Дональд Трамп называл Сандерса и Байдена своими основными конкурентами, но высказывался о них пренебрежительно.

В опросе, проведенном со 2 по 6 августа, принимали участие 250 человек, собирающихся голосовать за кандидата от Демократической партии.

В Нью-Гемпшире 11 февраля 2020 года пройдут первые в США первичные выборы Демократической партии. По результатам праймериз выяснится, кто из участников президентской гонки от демократов добьется выдвижения кандидатом в президенты страны.

1ви аю

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