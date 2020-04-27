Берлин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Школьники младших классов в Норвегии в понедельник отправились на занятия спустя шесть недель дистанционного обучения, сообщают европейские СМИ.
Обучение учащихся от 6 до 10 лет возобновляется при соблюдении повышенных мер безопасности. В частности, во время занятий в классе разрешено присутствовать не более 15 школьникам.
С прошлой недели в Норвегии начали постепенно ослаблять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавируса, в частности, открылись детские сады.
Однако запрет на проведение массовых мероприятий пока остается в силе, жителей страны по-прежнему просят соблюдать гигиену и социальную дистанцию.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в Норвегии зарегистрировано 7,5 тыс. случаев заражения, почти 200 человек скончалось.
1вл эф