Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 8:52

Берлин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Школьники младших классов в Норвегии в понедельник отправились на занятия спустя шесть недель дистанционного обучения, сообщают европейские СМИ.

Обучение учащихся от 6 до 10 лет возобновляется при соблюдении повышенных мер безопасности. В частности, во время занятий в классе разрешено присутствовать не более 15 школьникам.

С прошлой недели в Норвегии начали постепенно ослаблять введенные ранее ограничительные меры из-за коронавируса, в частности, открылись детские сады.

Однако запрет на проведение массовых мероприятий пока остается в силе, жителей страны по-прежнему просят соблюдать гигиену и социальную дистанцию.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Норвегии зарегистрировано 7,5 тыс. случаев заражения, почти 200 человек скончалось.

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