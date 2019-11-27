Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 15:00

Дубай. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран, Россия и Китай в скором времени проведут совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана, сообщил в среду командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

Он уточнил, что учения пройдут в рамках военно-морского симпозиума стран региона Индийского океана. Цель маневров - укрепление координации военно-морских сил и обеспечение безопасности в северной части Индийского океана, сказал военачальник, слова которого приводят иранские СМИ.

Ранее Ханзади заявлял, что трехсторонние учения пройдут, в том числе, в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Сообщения об учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном в районе Персидского залива.

1ак ав

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