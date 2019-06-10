Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 3:26

***Россия не приглашена из-за "незаконной аннексии Крыма" и "дестабилизации Восточной Украины"

Брюссель. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Начавшиеся в воскресенье учения НАТО BALTOPS-2019 не направлены против третьих стран, но призваны показать, что альянс может защитить себя от любого противника, следует из заявления пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску.

"Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для альянса и граничит с шестью странами НАТО. BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого-либо, но очевидно, что обстановка в области безопасности в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма", - отметила Лунгеску.

Она добавила, что данные учения проверяют, насколько хорошо силы НАТО работают вместе, а также "показывают, что НАТО может защитить себя от любого противника".

Представитель НАТО напомнила, что в прошлом Россия участвовала в BALTOPS. Однако на этот раз она не была приглашена после "незаконной аннексии Крыма в 2014 году и продолжающейся дестабилизации Восточной Украины".

Как сообщалось, в ежегодных, 47-х по счету учениях BALTOPS 2019, которые продлятся до 21 июня, участвуют корабли из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока. Всего в них задействовано не менее 44 кораблей и двух подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих.

Учения проводятся под командованием недавно воссозданного для противодействия ВМФ РФ в Атлантике 2-го оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

1вз гс

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