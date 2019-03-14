Дубай. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проводит учения в районе стратегически важного Ормузского пролива, сообщает в четверг иранское агентство ISNA со ссылкой на генерала Амира Али Хаджизаде, который командует аэрокосмическим подразделением КСИР.
По его словам, речь идет о первых учениях с применением большого количества ударных беспилотников с дальностью полетов до тысячи километров.
Генерал отметил, что Иран располагает самым большим флотом ударных беспилотников а регионе.
Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.
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