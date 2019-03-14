Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 10:08

Дубай. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проводит учения в районе стратегически важного Ормузского пролива, сообщает в четверг иранское агентство ISNA со ссылкой на генерала Амира Али Хаджизаде, который командует аэрокосмическим подразделением КСИР.

По его словам, речь идет о первых учениях с применением большого количества ударных беспилотников с дальностью полетов до тысячи километров.

Генерал отметил, что Иран располагает самым большим флотом ударных беспилотников а регионе.

Через Ормузский пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

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