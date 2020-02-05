Брюссель. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Defender-Europe 20 - это военные учения под руководством США, которые будут соблюдать все международные обязательства, включая Венский документ ОБСЕ, излагающий правила военной деятельности, заявила в среду "Интерфаксу" официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Соединенные Штаты уже проинформировали членов ОБСЕ, в которую входит и Россия, об учениях. Принимающие страны-участницы также будут отправлять уведомления по мере необходимости. Для получения дополнительной информации по этому вопросу я отсылаю вас в соответствующие национальные органы", - сказала пресс-секретарь.

Лунгеску отметила, что все страны имеют право проводить военные учения, если те проходят в соответствии с международными обязательствами. "Как видно из названия, Defender-Europe 20 являются оборонительными учениями. Они не направлены против какой-либо страны. Речь идет о тренировках в мирное время, чтобы мы могли убедиться, что наши силы могут слаженно взаимодействовать в условиях кризиса в любом месте альянса. Все, что делает НАТО, - это предотвращение конфликтов, а не их провоцирование", - объяснила Лунгеску.

"НАТО - оборонительный альянс. Мы не стремимся к конфронтации с Россией. Именно агрессивные действия России снизили стабильность и безопасность и увеличили непредсказуемость в евроатлантическом регионе. В то время как союзники по НАТО прозрачны в их учениях, Россия никогда не открывала своих учений для обязательного в соответствии с Венским документом ОБСЕ наблюдения", - заявила Лунгеску.

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