Берлин. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Исследователи из 19 стран, включая Россию, США, Британию, Францию и Китай, отправятся в экспедицию в Арктику для изучения процессов изменения климата, сообщает агентство Associated Press.

В состав группы войдут порядка 600 исследователей. Ее возглавит немец Маркус Рекс из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. "Арктика является эпицентром глобальных климатических изменений. В то же время, Арктика - это тот регион планеты, где мы хуже всего понимаем процессы изменения климата", - говорит он.

Предполагается, что немецкий ледокол "Поларштерн" отправится в экспедицию из норвежского Тромсе в сопровождении одного российского судна в поисках крупной льдины, подходящей для размещения на ней исследовательской базы. Исследования будут проводить по очереди команды примерно по 100 человек: каждая из них проведет в Арктике по два месяца.

По словам Штефани Арндт, гляциолога, специализирующегося на изучении морского льда, уникальность экспедиции заключается в том, что ученые смогут провести наблюдения и собрать данные о процессах в Арктике в течение всех циклов сезонов года. "Особенно интересен переход от зимы к весне", - говорит она.

Ученые, в частности, рассчитывают, что регистрация изменений типа, объемов и плотности снега поможет им получить важные данные об экосистеме Арктики. "Например, какое количество света снег отражает в атмосферу и сколько он поглощает, сколько света достигает верхних слоев океана. Это все имеет большие последствия для экосистемы", - говорит Анрдт.

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