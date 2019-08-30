Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 10:45

Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Агентство, ведущее контроль над морским парком на австралийском Большом Барьерном рифе, опубликовало доклад, в котором говорится, что состояние кораллов на нем ухудшилось, и теперь оценивается не как "плохое", как ранее, а как "очень плохое", сообщило в пятницу агентство Associated Press.

"Рост негативного воздействия на протяжении длительного времени на постоянно расширяющейся территории снижает способность экосистемы на восстановление после разрушений, - сообщил председатель агентства Ян Пойнер. - Общие перспективы Большого Барьерного рифа очень плохие".

В докладе, опубликованном в пятницу, говорится, что самой большой угрозой для рифа остается изменение климата. Министр окружающей среды Австралии Сьюсан Лей отметила, что состояние рифа ухудшается из-за ущерба, нанесенного штормами, повышением температуры океана и обесцвечиванием кораллов на протяжении нескольких лет.

Большой Барьерный риф, занесенный в список всемирного наследия, будет реклассифицирован ЮНЕСКО в следующем году в категории "находящийся под угрозой".

1ви ар

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