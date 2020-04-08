Брюссель. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 200 европейских ученых, представителей творческих профессий и политиков направили открытое письмо лидерам ЕС, в котором они призвали принять оперативные меры для облегчения ситуации в экономике, пострадавшей от коронавируса, сообщает в среду агентство Associated Press.

"В спасении нуждаются не только тысячи европейцев, заразившихся коронавирусом. Есть еще один пациент, которому грозит смерть, - европейские ценности", - говорится в письме.

В письме отмечается, что сам по себе масштаб кризиса означает, что "решения, принятые для борьбы с ним, определят будущее либеральной демократии, экономики и интеграции в Европе". В письме также говорится, что реакция ЕС на финансовый кризис 2008 года была неудовлетворительной, и стала "ошибкой с серьезными последствиями, от которой мы все еще страдаем".

Авторы письма призвали ЕС выделять деньги европейским гражданам и предоставлять субсидии для бизнеса, особенно для более уязвимых малых и средних предприятий. Они также призвали выпустить европейские облигации для финансирования системы общественного здравоохранения.

"Кризис - это время для выбора. С одной стороны, он может привести нас к крушению Европейского Союза и погружению в хаос и авторитаризм, - говорится в письме. - С другой стороны, это может быть шансом возобновить общественный договор между Европой и ее гражданами".

Обращение под заголовком "Европа, пациент" написала группа польских экономистов и ученых. Его подписали лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук, режиссер из Польши Агнешка Холланд, итальянский историк Карло Гинзбург, испанский писатель Фернандо Саватер и голландский теоретик культуры Мике Бал. К призыву присоединились более 220 представителей творческих профессий и политиков, он адресован главе Европарламента Давиду Сассоли, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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