Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 17:36

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Ущерб от беспорядков в Барселоне лишь за минувшую ночь составил 500 тыс. евро, сообщает в четверг испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на каталонские СМИ.

По их данным, сожжены не менее десятка автомобилей, а также 400 контейнеров с мусором. Сообщалось также о пожарах в ряде присутственных учреждений.

Беспорядки охватили Каталонию с начала этой недели. Очередной виток напряженности связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

На пятницу в Каталонии намечена всеобщая забастовка, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

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