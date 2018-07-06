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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:58 06.07.2018 - 10:58

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Экономика Ливии потеряла от $100 млрд до $150 млрд в результате сокращения экспорта нефти, разгула коррупции и столкновений вооруженных группировок различных сторон, заявил в ходе пресс-конференции представитель Центрального банка Ливии Фатхи Якуб.

Как сообщает агентство Bloomberg, его заявление было призвано опровергнуть выводы аудиторского ведомства, обвинившего ЦБ в неэффективности и злоупотреблениях.

Кроме того, руководители ливийского ЦБ отрицали обвинения в финансировании террористических группировок и обещали продолжить экономическую реформу, согласованную в июне, пишет The Libya Observer.

"Экономическая реформа пройдет, несмотря ни на что", - заявил глава департамента исследований и опросов центробанка Наджи Эсса.

По его словам, Ливии следует обеспечить независимость нефтяной отрасли от политических конфликтов, поскольку нефть обеспечивает до 95% доходов бюджета страны и перебои в ее экспорте влияют на многие аспекты экономики, включая ежемесячные зарплаты ливийцев.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, на западе, в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. В Триполи же находится головной офис ливийского ЦБ.

Служба финансово-экономической информации

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