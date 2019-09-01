Вашингтон. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция города Одесса штата Техас в США не располагает информацией о том, что при стрельбе могли пострадать иностранцы, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Хьюстоне.

"Департамент информации полиции г. Одесса, штат Техас, не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане", - говорится в сообщении, размещённом в твиттере российской дипмиссии.

В Генконсульстве выразили "искренние соболезнования семьям погибших".

Ранее сообщалось, что пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас. Стрелок был ликвидирован полицией, в настоящее время проводится расследование инцидента.

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