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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 15:24 13.03.2018 - 15:24

(обновленная и расширенная версия новости от 10:07)

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник подтвердил, что рассматривает кандидатуру известного тележурналиста, аналитика и бывшего ведущего программы на канале CNBC Лоуренса "Ларри" Кадлоу в качестве главы Национального экономического совета (National Economic Council, NEC).

"Я очень серьезно рассматриваю Ларри Кадлоу", - сказал Д.Трамп журналистам, добавив, что у Л.Кадлоу "хорошие шансы" заменить во главе совета Гэри Кона, ушедшего в отставку на прошлой неделе.

"Он (Кадлоу - ИФ) изменил убеждения и теперь верит в пошлины", - пояснил Д.Трамп. Ранее тележурналист и аналитик был сторонником свободы торговли, но в последнее время признал, что пошлины могут использоваться как инструмент в торговых переговорах.

По данным источников The Wall Street Journal, собеседование 70-летнего Л.Кадлоу может состояться уже на этой неделе.

У Л.Кадлоу нет ученой степени в области экономики. В Рочестерском университете он получил степень бакалавра исторических наук, в Принстоне изучал политику и экономику, однако так и не достиг степени магистра. Тем не менее, он работал экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Управлении по административным вопросам и бюджету при президенте Рональде Рейгане. Также он был сотрудником ряда частных финансовых компаний; в 1994 году он был уволен из банка Bear Stearns за употребление кокаина.

С 2002 года Л.Кадлоу вел различные передачи на канале CNBC; последней такой передачей была Kudlow Report, выходившая с 2009 по 2014 год. В настоящее время он регулярно появляется на телеканале в качестве аналитика.

Ведущий поддерживал кандидатуру Д.Трампа в ходе его президентской кампании и выступал за многие его инициативы, включая налоговую реформу и смягчение регулирования финансовой сферы. Тем не менее, в отличие от президента, он известен как сторонник свободной торговли - именно это считается основной причиной отставки Г.Кона.

Другими кандидатами на замену Г.Кону считаются бизнесмен новозеландского происхождения Крис Лидделл, работавший финансовым директором в General Motors и Microsoft, и профессор экономики Питер Наварро - один из основных авторов инициативы по введению пошлин на импорт стали и алюминия.

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