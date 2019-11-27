Новосибирск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 84 км западнее города Ханья (остров Крит, Греция), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:23 мск в среду землетрясения имел координаты 35.77 градуса северной широты и 23.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 48 км от берега Крита.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Еж др