Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 9:02

Новосибирск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 84 км западнее города Ханья (остров Крит, Греция), сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:23 мск в среду землетрясения имел координаты 35.77 градуса северной широты и 23.14 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 48 км от берега Крита.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Еж др

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