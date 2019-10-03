Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 8:58

Рим. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в четверг в Средиземном море близ греческого острова Родос, сообщает газета "Катимерини".

Эпицентр подземных толчков располагался в 37 км к востоку от острова, на глубине - 10 км. Отмечается, что никакого ущерба землетрясение не нанесло. Никто не пострадал.

Турецкие СМИ также сообщают, что подземные толчки от этого землетрясения ощущались и в некоторых районах провинции Мугла на юго-западе Турции. По данным местных властей, в результате землетрясения пострадавших нет.

На прошлой неделе в одном из самых населенных городов Турции - Стамбуле - произошло землетрясение магнитудой 5,8. Это вызвала сильную панику у местных жителей, восемь человек тогда пострадали.

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